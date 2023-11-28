Транспорт 28 ноября 2023, 17:13 Экипажи ЦОДД в Москве отбуксировали почти 50 грузовиков за сутки Экипажи ЦОДД за сутки отбуксировали 48 грузовиков на дорогах в Москве Freepik

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Экипажи Дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) отбуксировали со МКАД и других магистралей 48 грузовых машин. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

Тяжелые автомобили застревали на трассах из-за снега и мешали движению остальных транспортных средств. Для помощи грузовикам в течение последних суток на дорогах дежурило 30 экипажей ЦОДД. Они продолжат контролировать ситуацию на магистралях столицы.

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За период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 сантиметров снега. К уборке снега в Москве привлекли 800 единиц спецтехники и около 12 тысяч человек, в том числе сотрудников 16 инженерных компаний столицы.

Хотя из-за наступившей во вторник оттепели снег немного растаял, москвичей еще ждет похолодание. Синоптики пообещали метель в последний день осени.