Единые тарифы предложили установить на каршеринг в России

В России могут усложнить работу каршеринга. В феврале комитет Госдумы проведет с операторами сервиса круглый стол для регулирования работы услуги.

Депутаты планируют в будущем законопроекте для операторов прописать регистрацию в каршеринг-сервисах через госуслуги, единые тарифы для пользователей, отмена гибкой тарификации в зависимости от времени суток или трафика. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета Виталия Ефимова.

Планируется создать черный список водителей, которые не раз были замечены в превышении скорости. Соблюдение скоростного режима депутаты предлагают отслеживать через спутник.

Ефимов считает, что на круглом столе нужно решить вопрос о стоянках арендованных машин. Жители домов жалуются, что дворовые парковки заняты каршеринговыми машинами.

В состав рабочей группы войдут операторы каршеринга, эксперты, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. После этого будет представлен предварительный вид закона о регулировании сервисов аренды автомобилей.