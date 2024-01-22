Транспорт 22 января 2024, 13:34 Единая система навигации появилась на всех московских автовокзалах Ликсутов: в Москве завершили создание единой системы навигации на автовокзалах РИА «Новости»

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Все московские автовокзалы оснастили единой системой навигации. Пассажирам будет удобнее добираться до станций и ориентироваться на них, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Все указатели на автовокзалах выдержали в единой стилистике столичного транспорта. В частности, нанесли фирменный шрифт и узнаваемые пиктограммы. За три года на автовокзалах сформировали свыше 350 элементов навигации.

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Пассажиры теперь могут ознакомиться со схемами всех помещений, а также увидеть номера перронов на указателях. На каждом этаже появился свой цвет.

«Мы открыли современный автовокзал Красногвардейский. Чтобы пассажирам стало проще добираться до него и ориентироваться на территории, мы сделали обновленную навигацию в общей стилистике московского транспорта в метро и на самом вокзале», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В здании нового вокзала обустроили комфортный зал ожидания, камеру хранения, комнату матери и ребенка, кафе. Все сервисы выделили пиктограммами на указателях. В общей сложности там сформировали свыше 60 навигационных элементов и информационных табло. Название автовокзала появилось на указателях в метрополитене.

Ранее обновленный пешеходный тоннель № 1 открылся на Курском вокзале в Москве. Он соединяет цокольный этаж основного здания и подземный распределительный вестибюль для прохода на платформы.