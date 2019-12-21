Джереми Кларксон назвал лучшие машины 2019 года

Ведущий автомобильной передачи The Grand Tour Джереми Кларксон составил список лучших машин 2019 года. Он оценил автомобили разных сегментов, раскритиковав некоторые модели за непродуманность их выполнения.

Титул «лучшего народного автомобиля» Кларксон присудил Bentley Continental GT V8. Об этом сообщило издание The Times. Кроме того, телеведущий отметил, насколько удачным вышла машина Ferrari 488 Pista — ранее она стала лучшим суперкаром года на Motor Awards 2019.

Положительную оценку Джереми дал Suzuki Jimny, Audi R8 V10 и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Он также отметил преимущества Mercedes-AMG A35 4Matic, Renault Megane RS Trophy и кабриолета Ford Mustang V8 GT.

Отдельное внимание ведущий уделил Peugeot Rifter GT Line — Кларксон отметил, что эта машина подойдет всем автомобилистам.

Худшими авто 2019 года шоумен назвал несколько популярных и дорогих моделей. В их числе — BMW X5 xDrive 30d M Sport, создатели которой не продумали много незначительных, на первый взгляд, деталей. Он заявил, что их отсутствие в результате негативно повлияло на восприятие от самой машины. Он также раскритиковал Audi TTS Roadster 2.0 quattro — за слишком высокий уровень шума на низких скоростях.