14 сентября 2023, 16:57
Двумя новыми станциями Солнцевской линии метро Москвы воспользовались более 100 тысяч раз
Собянин: станциями «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» воспользовались 113 тысяч раз
В столичном метрополитене запустили две новые станции на Солнцевской линии: «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». С момента их запуска ими воспользовались более 113 тысяч раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Ожидаем, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии суммарно каждый день будут пользоваться около 30 тысяч пассажиров. А к 2030 году — порядка 53 тысяч», — подчеркнул он.
Реклама
Собянин добавил, что с момента запуска новых станций пассажиры стали экономить до 60 минут на дорогу в аэропорт Внуково. Кроме этого, на 23% разгрузилась станция «Рассказовка».
Ранее жителям столицы сообщили, что навигацию к автоматам оплаты проезда установили в московском метро.
Метро
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама