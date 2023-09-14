Транспорт 14 сентября 2023, 16:57 Двумя новыми станциями Солнцевской линии метро Москвы воспользовались более 100 тысяч раз Собянин: станциями «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» воспользовались 113 тысяч раз Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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В столичном метрополитене запустили две новые станции на Солнцевской линии: «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». С момента их запуска ими воспользовались более 113 тысяч раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Ожидаем, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии суммарно каждый день будут пользоваться около 30 тысяч пассажиров. А к 2030 году — порядка 53 тысяч», — подчеркнул он.

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Собянин добавил, что с момента запуска новых станций пассажиры стали экономить до 60 минут на дорогу в аэропорт Внуково. Кроме этого, на 23% разгрузилась станция «Рассказовка».

Ранее жителям столицы сообщили, что навигацию к автоматам оплаты проезда установили в московском метро.