Двухэтажный поезд начнет курсировать между Петербургом и Костромой

Поезд № 43/44 начнет курсировать между Санкт-Петербургом и Костромой с 15 декабря. Раньше добраться из одного города в другой можно было только с пересадкой, написала газета «Петербургский дневник».

В новом поезде будет 10 купейных двухэтажных вагонов. До лета поезд будет курсировать два раза в неделю, а летом — каждый день.

Состав будет отправляться из Санкт-Петербурга в 22:11 и прибывать в Кострому в 10:04. Из Костромы поезд будет выезжать в 12:15 и прибывать в Петербург на следующие сутки в 23:09.