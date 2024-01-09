Транспорт 09 января 2024, 19:16 Двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа задержали в Москве Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Подмосковье РИА «Новости»

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Сотрудники столичной транспортной полиции задержали двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа на перегоне между станциями «Мальчики» и «Яничкино» в Подмосковье. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Сотрудники линейного отдела полиции оперативно отреагировали на поступившее сообщение о сбое в работе релейного шкафа. Они выехали к месту происшествия и установили, что кто-то проник на станцию и совершил поджог.

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Злоумышленниками оказались двое жителей Москвы 2006 и 2008 года рождения. Они рассказали, что неизвестный пообещал им денежное вознаграждение за совершение этого преступления. Предложение поступило им в одном из мессенджеров. Против молодых людей возбудили уголовное дело.

За аналогичное деяние в декабре задержали еще двух молодых москвичей. Они испортили железнодорожную конструкцию на 320 километре перегона железнодорожных станций «Михнево — Усады».