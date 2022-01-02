Двое задохнулись в застрявшей в снегу машине на Камчатке

Тела мужчины и женщины обнаружили в машине, застрявшей в снегу на камчатской загородной дороге. Автомобиль лежал в кювете, передало РИА «Новости».

«Возможной причиной смерти стало отравление угарным газом в результате работы двигателя автомашины», — прокомментировали находку следователи. По данному делу ведется проверка. В том числе подключена прокуратура, выясняющая степень очистки дороги от снега и то, была ли обеспечена на участке безопасность движения.

Во время морозов и грядущих праздничных дней нагрузка на газовое оборудование возрастает. «Мособлгаз» уже перешел в режим повышенной готовности, чтобы предотвращать возможные сбои, утверждает глава ведомства Игорь Баранов. В Подмосковье мобилизовали более 200 единиц аварийной техники. Круглосуточно работает 100 бригад.

Отдельно напомнили об опасности угарного газа. Вещество выделяется в результате горения природного газа и по своей природе не имеет запаха. Чем больше угарного газа выделяется в помещении в морозные дни, тем вероятнее, что вентиляции может быть недостаточно.