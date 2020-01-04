    04 января 2020, 13:40

    Движение в центре Москвы перекроют на время рождественских служб

    Юлия Булыгина

    В ночь на 7 января в Москве дополнительно перекроют движение на нескольких улицах в центре из-за проведения рождественских служб. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

    Так, с 18:00 до 20:00 по Соймоновскому проезду и участку улицы Волхонки от Бульварного кольца до улицы Ленивка будет ездить только общественный транспорт, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦОДД.

    После 20:00 на тех же улицах перекроют движение для всех видов транспорта.

    Кроме того, нельзя будет проехать по Елоховскому проезду в течение двух дней — с 06:00 6 января до 21:00 7 января.

    В правительстве Москвы также напомнили, что все праздничные каникулы парковка в городе будет бесплатной. Это касается уличных парковочных мест, стоянки за шлагбаумами в праздники работают по действующим тарифам.

    Общественный транспорт Москвы и Подмосковья в ночь на 7 января будет работать по измененному режиму. С 6 на 7 января метрополитен и МЦК будут перевозить пассажиров до 02:00, это же касается МЦД и пригородных электричек.