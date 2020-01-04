Движение в центре Москвы перекроют на время рождественских служб

В ночь на 7 января в Москве дополнительно перекроют движение на нескольких улицах в центре из-за проведения рождественских служб. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, с 18:00 до 20:00 по Соймоновскому проезду и участку улицы Волхонки от Бульварного кольца до улицы Ленивка будет ездить только общественный транспорт, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦОДД.

После 20:00 на тех же улицах перекроют движение для всех видов транспорта.

Кроме того, нельзя будет проехать по Елоховскому проезду в течение двух дней — с 06:00 6 января до 21:00 7 января.

В правительстве Москвы также напомнили, что все праздничные каникулы парковка в городе будет бесплатной. Это касается уличных парковочных мест, стоянки за шлагбаумами в праздники работают по действующим тарифам.

Общественный транспорт Москвы и Подмосковья в ночь на 7 января будет работать по измененному режиму. С 6 на 7 января метрополитен и МЦК будут перевозить пассажиров до 02:00, это же касается МЦД и пригородных электричек.