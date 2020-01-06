    06 января 2020, 01:22

    Движение в центре Москвы ограничили на Рождество

    Кирилл Фролов

    В центре Москвы 6 и 7 января дополнительно перекроют несколько улиц. Ограничение движения транспорта связано с рождественскими службами, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
    Движение в центре Москвы ограничили на Рождество

    6 января для личного транспорта полностью закроют переулки: Малый Гнездниковский, Газетный, Леонтьевский, Никитский, Глинищевский и Брюсов.

    Также будут перекрыты участки Тверской и Моховой улиц, Охотного Ряда, Театрального проезда, Большой Никитской улицы и Большой Дмитровки.

    Движение в центре Москвы ограничили на Рождество | Изображение 1
    Источник фото: i.transport.mos.ru

    6–8 января перекроют Ильинку, Большой Черкасский и Малый Черкасский переулки.

    По 8 января на всех улицах действует бесплатная парковка (за исключением парковки со шлагбаумом). При этом часть парковок в центре из-за праздников закрыли.

    До 12 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Для посетителей доступны уличные шоу и ледовые театры, спортивные игры и рождественские ярмарки. В будни праздничные площадки работают с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.