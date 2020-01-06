Движение в центре Москвы ограничили на Рождество

6 января для личного транспорта полностью закроют переулки: Малый Гнездниковский, Газетный, Леонтьевский, Никитский, Глинищевский и Брюсов.

Также будут перекрыты участки Тверской и Моховой улиц, Охотного Ряда, Театрального проезда, Большой Никитской улицы и Большой Дмитровки.

Источник фото: i.transport.mos.ru

6–8 января перекроют Ильинку, Большой Черкасский и Малый Черкасский переулки.

По 8 января на всех улицах действует бесплатная парковка (за исключением парковки со шлагбаумом). При этом часть парковок в центре из-за праздников закрыли.

До 12 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Для посетителей доступны уличные шоу и ледовые театры, спортивные игры и рождественские ярмарки. В будни праздничные площадки работают с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.