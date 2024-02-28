Транспорт 28 февраля 2024, 10:04 Движение в центре Москвы ограничили в связи с прощальной церемонией Дептранс: движение по улице Большая Дмитровка закрыли для прощания с Лебедевым

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Гражданскую панихиду по председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву организовали 28 февраля. На время церемонии в центре Москвы частично ограничили движение, сообщил Дептранс.

«Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка», — объявила пресс-служба.

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Ограничения объяснили проведением церемонии прощания с Вячеславом Лебедевым. Водителям посоветовали выбирать другие маршруты.

О смерти 80-летнего председателя Верховного суда России стало известно 24 февраля, спустя несколько дней после его госпитализации. Церемонию прощания устроили в Колонном зале Дома Союзов.

Вячеслав Лебедев участвовал в запуске суперсервиса «Правосудие онлайн» и внедрении других цифровых технологий. Президент России Владимир Путин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие деятели выразили соболезнования его родным.