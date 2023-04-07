07 апреля 2023, 13:02
Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат с 10 апреля
Ограничение проезда в тоннеле петербургской дамбы введут с 10 апреля в транспортном отсеке Финской стороны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Тelegram-канале дирекции КЗС.
Движение ограничат из-за проведения ремонтно-восстановительных работ в тоннеле. Проезд в отсеке Финской стороны будет недоступен до 14 апреля, в отсеке Невской — с 17 до 21 апреля.
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Петербургским водителям посоветовали внимательно следить за дорожной разметкой и информационным табло.
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