Транспорт 07 апреля 2023, 13:02 Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат с 10 апреля

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Ограничение проезда в тоннеле петербургской дамбы введут с 10 апреля в транспортном отсеке Финской стороны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Тelegram-канале дирекции КЗС.

Движение ограничат из-за проведения ремонтно-восстановительных работ в тоннеле. Проезд в отсеке Финской стороны будет недоступен до 14 апреля, в отсеке Невской — с 17 до 21 апреля.

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Петербургским водителям посоветовали внимательно следить за дорожной разметкой и информационным табло.