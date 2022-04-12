Движение в тоннеле дамбы Санкт-Петербурга ограничат из-за ремонтных работ

В тоннеле дамбы в Санкт-Петербурге временно ограничат движение из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Строительство пройдет в период с 11 по 15 апреля. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Питерские заметки».

В дирекции комплекса защитных сооружений города рассказали, что работы проведут в Финском транспортном отсеке (внешнее кольцо КАД). Движение по полосам будут чередовать. Кроме того, возможно полное перекрытие движения на семь-десять минут для ввода и вывода техники.