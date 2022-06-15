Движение в семи районах Петербурга ограничат с 15 июня

В семи районах Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта с 15 июня. Такой информацией поделились в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на «Город +».

С 18 июня по 1 июля в городе начнут прокладывать инженерные сети по Гражданской улице. Данный участок пройдет с набережной канала Грибоедова до Столярного переулка. Кроме того, машинам нельзя будет проехать в Кировском районе на Корабельной улице. Ограничения будут действовать с 16 июня по 20 июля, там планируют ремонт дороги.

«В Красносельском районе с 19 июня по 1 августа в связи с прокладкой инженерных сетей ограничивается движение транспорта у дома 18 по улице Адмирала Черокова от улицы Летчика Тихомирова до улицы Капитана Грищенко», — сообщили в ведомстве.