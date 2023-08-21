Транспорт 21 августа 2023, 11:41 Движение в Хорошевском районе Москвы изменят с 21 августа Полосы движения будут перекрывать в районе ТТК и Хорошевского шоссе в Москве с 21 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе пересечения третьего транспортного кольца (ТТК) и Хорошевского шоссе закроют для движения автомобилей от одной до двух полос. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Работы на нескольких участках пройдут с 21 августа 2023 года до 6 июля 2024 года.

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Так, с 21 августа до 24 января 2024 года две полосы из пяти закроют на участке Хорошевского шоссе в районе владения № 1.

Еще на съезде этого же участка до владения 16, строения 3 перекроют движение по одной из пяти полос с 25 января по 14 апреля.

Кроме этого, в планах дорожников перекрытия на улице Брянский Пост. Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Ранее жителям столицы сообщили, что участок дороги в поселении Новофедоровское в ТиНАО перекроют 23 августа из-за проведения киносъемок.