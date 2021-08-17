Движение транспорта в Кронштадте ограничат с 19 августа

Движение в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга ограничат. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Проезд транспорта в Кронштадте по Цитадельскому шоссе от Цитадельской дороги до улицы Зосимова ограничат с 19-го по 25-е августа. ООО «ПетербургГаз» займется созданием инженерных сетей на этом отрезке дороги.

Кроме того, с трудностями в передвижении столкнутся водители на Мебельной улице на участке от Стародеревенской улицы до Гаккелевской улицы с 21 августа по 3 сентября. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» также будет прокладывать инженерные сети.