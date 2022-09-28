Движение транспорта временно ограничат в Петербурге | 360°

Транспорт 28 сентября 2022, 05:10 Поделиться Telegram

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Viber Движение транспорта временно ограничат в Петербурге

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В трех районах Санкт-Петербурга перекроют движение транспорта. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.

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Ограничение коснется Московского, Приморского и Фрунзенского районов. Оно начнет действовать с 29 сентября. Также с 20 октября передвижение запретят по участку Пулковского шоссе от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе.

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