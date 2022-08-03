Движение транспорта в некоторых районах Петербурга ограничат с 4 августа

В Санкт-Петербурге с 4 августа в четырех районах города будет ограничено движение из-за работы по прокладке канализации, газопровода и инженерных сетей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

По данным издания, с 4 по 8 августа будет перекрыт проезд по Академическому переулку от 8-9 линии Васильевского острова до Днепропетровского переулка. До 11 октября в боковом проезде около дома № 115 на проспекте Стачек также ограничат движение, а до 18 августа — по улице Коммунаров в Горелово. Кроме того, до 13 августа водители не смогут проехать перекресток Кривоносовской и Деповской улиц в Зеленогорске.