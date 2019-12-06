Движение транспорта в Иркутской области восстановили после обрушения моста

Временный проезд организован в районе обрушившегося на севере Иркутской области моста. Рядом с ним положили бревенчатый настил и пустили транспорт.

Специалисты дорожной службы открыли объезд через реку Макаровка в Киренском районе еще вечером 5 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мост обрушился под большегрузом в Иркутской области Подробнее

«Временный объезд <…> организовали рядом с обрушенным мостом в виде бревенчатого настила шириной шесть метров, в настоящее время идет отсыпка щебнем», — уточнили в администрации.

Автомобильное сообщение между Киренском и Иркутском было нарушено 3 декабря. Большегруз весом 60 тонн въехал на мост, проигнорировав предупреждение об ограничении движения тяжеловесного транспорта, и конструкция рухнула. Обошлось без пострадавших.

Местные власти в связи с разрушением переправы ввели режим ЧС в Киренском районе.

Сейчас специалисты дорожной службы готовятся разобрать мост. Они доставляют необходимые материалы и завозят оборудование.