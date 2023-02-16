Транспорт 16 февраля 2023, 15:31 Движение транспорта в двух районах Петербурга ограничат из-за строительных работ

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В двух районах Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта. Такой информацией поделились представители Государственной административно-технической инспекции. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Проезд закроют на участке от набережной реки Пряжки до Английского проспекта в Адмиралтейском по улице Декабристов. Ограничение будет действовать с 17 по 28 февраля из-за прокладки электрокабеля.

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Закрыта будет и Колокольная улица от Дмитровского до Поварского переулка в Центральном районе. Там проехать нельзя будет в период с 17 февраля 2023 по 9 октября 2024 года из-за возведения пешеходной галереи.

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