Движение транспорта по площади Островского в Петербурге будет ограничено

В Санкт-Петербурге из-за проведения Международного фестиваля цветов будет ограничено движение по площади Островского от Невского до переулка Крылова и на переулке Крылова. Об этом сообщили «Невские новости».

В пресс-службе комитета по транспорту добавили, что водителям будет запрещено останавливаться в этом месте с полуночи 2 июня до 23:59 3 июня.

Также запрет будет действовать с 00:00 4 июня до 22:00 12 июня на площади Островского, улице Зодчего Росси и переулке Крылова. Автомобилисты не смогут проехать по площади Островского от Невского до переулка Крылова и вдоль дома № 6 с полуночи 4 июня до 11:59 9 июня и с полуночи 10 июня до 22:00 12 июня.

Фестиваль цветов проводится в Санкт-Петербурге с 2007 года и открывается в День России — 12 июня.