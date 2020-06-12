Движение транспорта ограничат в Москве из-за репетиции парада
Несколько столичных дорог перекроют до 15 июня из-за прибытия техники из Алабино для подготовки к репетиции парада Победы. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Полностью дороги останутся заблокированными с 12 по 14 июня с 4: 00 до 7:00 по следующим адресам:
- Первая Магистральная улица;
- Северный путепровод;
- первый, второй и третий Силикантные проезды;
- Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе);
- улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе);
- поспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
- улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе);
- Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники);
- улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники);
- улица Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).
При этом с 22:00 13 июня до 2:00 14 июня во время прохождения колонны техники для автомобилистов будут недоступны следующие места:
- парадная площадка Алабино;
- Московское малое кольцо;
- Минское шоссе;
- внутренняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе;
- Рублевское шоссе;
- улица Осенняя;
- улица Крылатская;
- улица Нижние Мневники.
Парковаться и останавливаться будет запрещено с 6:00 11 июня до 800: 14 июня по этим адресам:
- Второй Силикатный проезд в районе дома № 8%;
Парковка и остановка транспорта с 00:01 13 июня до 6:00 15 июня также запрещена на следующих участках:
- Улица Крылатская (от улицы Осенняя до улицы Нижние Мневники);
- улица Осенняя (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы).