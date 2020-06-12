Движение транспорта ограничат в Москве из-за репетиции парада

Несколько столичных дорог перекроют до 15 июня из-за прибытия техники из Алабино для подготовки к репетиции парада Победы. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Полностью дороги останутся заблокированными с 12 по 14 июня с 4: 00 до 7:00 по следующим адресам:

Первая Магистральная улица;

Северный путепровод;

первый, второй и третий Силикантные проезды;

Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе);

улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе);

поспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);

улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе);

Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники);

улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники);

улица Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

При этом с 22:00 13 июня до 2:00 14 июня во время прохождения колонны техники для автомобилистов будут недоступны следующие места:

парадная площадка Алабино;

Московское малое кольцо;

Минское шоссе;

внутренняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе;

Рублевское шоссе;

улица Осенняя;

улица Крылатская;

улица Нижние Мневники.

Парковаться и останавливаться будет запрещено с 6:00 11 июня до 800: 14 июня по этим адресам:

Второй Силикатный проезд в районе дома № 8%;

Парковка и остановка транспорта с 00:01 13 июня до 6:00 15 июня также запрещена на следующих участках: