    12 июня 2020, 21:51

    Движение транспорта ограничат в Москве из-за репетиции парада

    Александра Каширина

    Несколько столичных дорог перекроют до 15 июня из-за прибытия техники из Алабино для подготовки к репетиции парада Победы. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

    Полностью дороги останутся заблокированными с 12 по 14 июня с 4: 00 до 7:00 по следующим адресам:

    • Первая Магистральная улица;
    • Северный путепровод;
    • первый, второй и третий Силикантные проезды;
    • Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе);
    • улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе);
    • поспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
    • улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе);
    • Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники);
    • улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники);
    • улица Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

    При этом с 22:00 13 июня до 2:00 14 июня во время прохождения колонны техники для автомобилистов будут недоступны следующие места:

    • парадная площадка Алабино;
    • Московское малое кольцо;
    • Минское шоссе;
    • внутренняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе;
    • Рублевское шоссе;
    • улица Осенняя;
    • улица Крылатская;
    • улица Нижние Мневники.

    Парковаться и останавливаться будет запрещено с 6:00 11 июня до 800: 14 июня по этим адресам:

    • Второй Силикатный проезд в районе дома № 8%;

    Парковка и остановка транспорта с 00:01 13 июня до 6:00 15 июня также запрещена на следующих участках:

    • Улица Крылатская (от улицы Осенняя до улицы Нижние Мневники);
    • улица Осенняя (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы).