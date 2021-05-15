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    15 мая 2021, 17:54

    Движение трамваев в Москве остановили упавшие из-за грозы деревья

    Анатолий Минкин

    Обрушившаяся на Москву непогода повалила деревья. Несколько упавших стволов блокировали движение трамваев. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала столичного департамента транспорта.

    В ведомстве отметили, что движение трамваев остановилось на Живописной и Тимирязевской улицах на северо-западе и севере Москвы.

    На смену рельсовому электротранспорту по маршрутам временно направили автобусы.

    Столичный главк МЧС предупредил жителей и гостей города, что до вечера субботы, 15 мая, ожидаются дождь, гроза с градом и шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.