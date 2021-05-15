Движение трамваев в Москве остановили упавшие из-за грозы деревья

Обрушившаяся на Москву непогода повалила деревья. Несколько упавших стволов блокировали движение трамваев. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что движение трамваев остановилось на Живописной и Тимирязевской улицах на северо-западе и севере Москвы.

На смену рельсовому электротранспорту по маршрутам временно направили автобусы.

Столичный главк МЧС предупредил жителей и гостей города, что до вечера субботы, 15 мая, ожидаются дождь, гроза с градом и шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.