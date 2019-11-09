Движение трамваев от Новогиреево до проспекта Буденного будет приостановлено

Из-за ремонта путей 9 и 10 ноября будет временно приостановлено движение трамваев в районе улицы Владимирская. Вместо них будут запущены автобусы.

Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В выходные, 9–10 ноября, трамваи не будут ходить от Новогиреево до проспекта Буденного. Изменения — на время ремонта трамвайных путей на кольце «3-я Владимирская улица», — говорится в сообщении.

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От платформы «Новогиреево» через станцию метро «Новогиреево», Зеленый проспект, ул. 3-я Владимирская, метро «Шоссе Энтузиастов» и проспект Буденного до метро «Семеновская» будут запущены автобусы № 036.

От платформы «Новогиреево» через метро «Новогиреево», Зеленый проспект, ул. 3-я Владимирская и метро «Шоссе Энтузиастов» до метро «Авиамоторная» — № 037.

«Временные маршруты трамваев: № 36 — от ул. 16-я Парковая через метро «Семеновская» и проспект Буденного до метро «Авиамоторная»; № 37 — от ул. Каланчевская через метро «Авиамоторная» до проезда Энтузиастов; № 43 — от Московского центрального кольца «Угрешская» через метро «Авиамоторная» до проезда Энтузиастов», — уточнили в пресс-службе.

9 ноября на 40 метров будет перенесена остановка «Улица Ивана Франко» для автобуса № 127.

«С 9 ноября вводятся изменения в работе остановок наземного транспорта. Остановка «Улица Ивана Франко» для автобуса № 127 по ул. Ивана Франко при следовании к ул. Полоцкая переносится на 40 м назад», — говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Из постоянного режима в режим «по требованию» переводятся остановки «Поворот на деревню Городище» для автобуса № 976 по Калужскому шоссе в обоих направлениях; «Коттеджный поселок», «Поворот на совхоз «Воскресенское», «Сосенки», «Калужское шоссе» для автобусов № 303, 508, 526, 891, 976 по Калужскому шоссе в обоих направлениях.