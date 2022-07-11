Движение товаров между Прибалтикой и Россией предложили запретить в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между странами Прибалтики и Россией в качестве ответной меры на ограничение транзита в Калининград. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алиханов отметил, что публикации СМИ о расширении санкционного списка товаров с ограничением транзитных ставок через Калининград некорректны. Накануне Литва запретила поставки цемента и алкоголя в Калининградскую область из других регионов РФ. Губернатор региона пояснил, что Еврокомиссия приняла эти санкции еще в марте, но они имеют ступенчатый характер. И в декабре так же вступят ограничения по нефтепродуктам.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — написал Алиханов.

По словам губернатора, это позволит загрузить работой калининградские порты, которые сильно пострадали от санкций ЕС. При этом Алиханов предложил установить морской тариф на перевозки на уровне железнодорожного.

Газета «Известия» писала, что ограничения на транзит грузов в Калининград из Литвы вступил в силу 18 июня. Ограничения ввели в рамках пятого пакета санкций ЕС.