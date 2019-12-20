«Движение станет хаотичным и дерганым». Снижение порога скорости без штрафов назвали шизофренией

Нештрафуемый порог скорости собрались снизить в России. Изменения сначала коснутся пилотных зон. Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов рассказал «360», чего ожидать от такого решения.

«Это какая-то шизофрения, какие-то качели. С учетом крайне низкого качества организации дорожного движения у нас в стране, когда, собственно, у нас, по сути, дорожные ловушки являются абсолютно обычным явлением… И вы едете 40-70, 60-50, 80-60, 40-50 километров в час и так далее — это запутывает водителя. Плюс 20 — это способ сглаживания вот этой кривой организации дорожного движения, которая абсолютно чудовищна, наверное. Я бы здесь сказал, что нужно этот лимит сохранять», — поделился мнением координатор «Синих ведерок».

По мнению Шкуматова, существующее положение, при котором допускается превышение скорости на 20 километров в час, — это способ сохранить на дорогах порядок. Если снизить этот порог, начнется хаос.

«Его очень важно сохранить по одной простой причине: иначе мы придем к очень печальным последствиям. У нас будет не 100 миллионов штрафов, а 200. А безопасность дорожного движения, она от этого не только не выиграет, но и проиграет. Движение станет резким, хаотичным, дерганым и в итоге приведет к обратным последствиям», — добавил Шкуматов.

Вице-премьер Максим Акимов тем временем заявил, что ни в одной мировой стране «которая относит себя к цивилизованным», не существует столь большого допустимого порога превышения скорости, не облагаемого штрафом, — такого разрыва, как в России: 20 километров в час. Акимов считает, что все необходимые решения в законодательство внесут до конца следующего, 2020 года.