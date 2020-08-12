Движение самокатчиков могут ограничить в Санкт-Петербурге

По его мнению, современные самокаты можно приравнять к полноценному транспортному средству и, в идеале, для езды на нем следует иметь права. Также Цивилев считает, что езду на них следует запретить до 16 лет. Кроме того, депутат назвал необходимым регулировать движение на тротуарах с помощью знаков.

«Очевидно, в первую очередь такие знаки будут установлены на КАД, ЗСД, возможно набережные с большим потоком и высоким скоростным режимом», — пояснил Цивилев.