Транспорт 28 марта 2023, 07:38 Движение приостановили в Севастопольской бухте Власти заявили о приостановке движения в Севастопольской бухте Викимедиа

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Движение паромов и катеров остановлено в Севастопольской бухте утром 28 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополь».

«Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — сказано в сообщении.

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Причины такого решения не названы. Однако накануне ведомство предупреждало о возможном закрытии рейда в связи с плохой погодой. Известно, что во вторник автобусы задействуют для перевозки людей по городу.

Ранее в Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение: ветер на полуострове усилился до 20-25 метров в секунду. Недавно движение в Севастопольской бухте уже приостанавливали. Тогда губернатор города Михаил Развозжаев заявлял об отражении Черноморским флотом атаки морских беспилотников.