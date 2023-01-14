Транспорт 14 января 2023, 13:06 Движение полноценно запустили по Крымскому мосту РИА «Новости»

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Машины и автобусы вновь могут передвигаться по Крымскому мосту. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Минтранса России. Их процитировал ТАСС.

«Сегодня в 12:10 по московскому времени возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — рассказали они.

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В ведомстве отметили, что транспортную артерию временно перекрывали для проведения ремонтно-восстановительных работ. Автомобилисты и автобусы не ездили по этой дороге с 06:00 по местному времени, 14 января. Изначально проведение ремонтных работ запланировали на 10 часов — до 16:00. Однако рабочие управились гораздо быстрее.

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Причина, по которой пришлось ремонтировать отрезок Крымского моста, пока не уточняется.

Ранее магистраль перекрывалась на длительное время после взрыва. Тогда пострадал один из блоков автомобильной части моста, а также отрезок железнодорожного полотна.