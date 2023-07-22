22 июля 2023, 19:35
Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма восстановили
Аксенов: движение поездов в Красногвардейском районе возобновили после ЧП
Железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе Крыма, прерванное из-за ЧП на складе с боеприпасами, возобновили. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале.
«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — написал он.
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Ранее движение по Крымской железной дороге пришлось остановить для минимизации рисков после попыток атак украинских беспилотников. Такие меры приняли после детонации на складе боеприпасов.
Аксенов сообщал, что в результате ЧП никто не пострадал. После этого в Красногвардейском районе провели эвакуацию местных жителей, они расположились в пунктах временного размещения.
ВСУ попытались атаковать БПЛА инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе утром в субботу, 22 июля. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и все профильные службы.
Крым
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Сергей Аксенов
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