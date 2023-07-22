Транспорт 22 июля 2023, 19:35 Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма восстановили Аксенов: движение поездов в Красногвардейском районе возобновили после ЧП РИА «Новости»

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Железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе Крыма, прерванное из-за ЧП на складе с боеприпасами, возобновили. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале.

«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — написал он.

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Ранее движение по Крымской железной дороге пришлось остановить для минимизации рисков после попыток атак украинских беспилотников. Такие меры приняли после детонации на складе боеприпасов.

Аксенов сообщал, что в результате ЧП никто не пострадал. После этого в Красногвардейском районе провели эвакуацию местных жителей, они расположились в пунктах временного размещения.

ВСУ попытались атаковать БПЛА инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе утром в субботу, 22 июля. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и все профильные службы.