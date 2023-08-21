Транспорт 21 августа 2023, 17:50 Движение поездов приостановят на участке МЦК 26 августа Поезда метро не будут ходить на участке МЦК от станции «Крымская» до «Хорошево» 26 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Поезда не будут курсировать в обе стороны между станциями «Крымская» и «Хорошево» московского метро 26 августа. Об этом сообщил в Telegram-канале дептранс столицы.

По часовой стрелке поезда будут следовать только до станции «Крымская», а против часовой стрелки — до станции Хорошево. На остальном участке движение поездов будет происходить с интервалом в восемь минут в течение всего дня.

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«С 3:00 26 августа до 3:00 27 августа станции Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут закрыты», — говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе уточнили, что в это время будут проводить работы по строительству пешеходного тоннеля на станции Тестовская, где в сентябре пройдет МЦД-4. Утром 27 августа движение на МЦК возобновится.

Москвичам рекомендовали пользоваться станциями Большой кольцевой линии и другими линии метрополитена для поездок. Маршрут они смогут спланировать с помощью приложений «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

Ранее новую площадку проекта «Музыка в метро» открыли на станции МЦД-3.