08 декабря 2023, 17:25
Движение поездов на синей ветке метро в Москве восстановили
Движение на участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве восстановили
Специалисты восстановили движение на участке Арбатско-Покровской линии метро. Поезда начали вводить в график. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.
Движение составов приостановили между станциями «Щелковская» и «Партизанская». По данным источника «360», поезд, следовавший в сторону «Щелковской», зацепил антенный кабель. Машинист принял решение остановить состав и обесточить линию.
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Кроме того, станцию «Щелковская», которую ранее закрывали на вход, вновь открыли для пассажиров.
О сбое в движении поездов на синей ветке метро стало известно около 16 часов в пятницу. К месту происшествия срочно прибыли сотрудники метрополитена, чтобы восстановить напряжение в сети. Они приступили к необходимым проверкам инфраструктуры тоннеля. Пассажирам порекомендовали пользоваться бесплатными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта и МЦК.
Метро
Москва 2023
Дептранс Москвы
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