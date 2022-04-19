Движение поездов на поврежденном участке восстановили в Белгородской области

Движение поездов восстановили на участке Белгород — Нежеголь. Там на прошлой неделе повредили железнодорожное полотно. Сейчас оно уже восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Транспортное сообщение Белгород — Нежеголь восстановлено! Огромная благодарность за личное участие генеральному директору-председателю правления ОАО „Российские железные дороги“ Олегу Валентиновичу Белозерову», — написал он в Telegram.

Утром 12 апреля Гладков заявил, что Шебекинском городском округе, которое находится на границе с Украиной, разрушено железнодорожное полотно. В результате случившегося никто не пострадал, СК начал доследственную проверку по факту повреждения железнодорожных путей. Об этом написало РИА «Новости».

Губернатор Белгородской области уточнил, что ветку используют для пригородного рельсового автобуса Белгород — Нежеголь. Уже 15 апреля в РЖД сообщили, что движение поездов восстановлено. Однако власти региона подчеркнули, что не намерены пока возобновлять движения. Причина была в том, что при повторных испытаниях железнодорожного моста на перегоне Разумное — Нежеголь нашли проблемы.