Движение поездов на МЦК полностью восстановлено | 360°

Транспорт 26 октября 2022, 00:40 Движение поездов на МЦК полностью восстановлено МЖД: движение поездов на МЦК восстановили, составы курсируют по графику РИА "Новости"

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Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено. Поезда курсируют согласно установленному графику, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

«В 23:40 движение поездов на МЦК по часовой стрелке восстановлено. Поезда курсируют согласно установленному графику», — сказано в сообщении МЖД.

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Представители Московской железной дороги также принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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Несколькими часами ранее движение по часовой стрелке временно прекратилось из-за остановившегося на путях поезда. Как предупреждали в МЖД, на остановочном пункте Владыкино МЦК по техническим причинам остановился состав № 6523. Движение в обратном направлении осуществлялось с интервалом.

Жителей и гостей столицы ранее предупредили о закрытии участка «Октябрьская» — «Новые Черемушки» в метро. Это связано с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии. Движение по этому участку не будет работать несколько дней — с 4 по 8 ноября. Вдоль перекрытых станций запустят бесплатные компенсационные автобусы.