Движение поездов на Казанском направлении восстановили после ДТП

График движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили. Отправление составов задерживалось из-за произошедшего на переезде ДТП.

«Московская железная дорога стабилизировала график движение поездов дальнего следования и пригородного сообщения Казанского направления МЖД <…> В пути с задержкой следуют несколько пригородных поездов, диспетчеры работают над тем, чтобы сократить опоздание», — сообщили «360» в МЖД.

Движение составов было затруднено после аварии, которая произошла ночью 20 января. На железнодорожный переезд рядом со станицей Фаустово выехал автомобиль Kia. В тот момент к переезду подъезжал пассажирский поезд, следовавший из Пензы в Москву, который протаранил машину.

Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным. В результате столкновения погибли водитель и пассажир легковушки.

После ДТП движение поездов остановили. Всего задержали отправление 18 пригородных и 13 пассажирских поездов, отменили семь электричек.