Транспорт 27 ноября 2023, 15:09 Движение поездов на Черноморском побережье восстановили РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье РИА «Новости»

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РЖД смогли восстановить движение поездов на Черноморском побережье. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Составы начали курсировать на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее размыло насыпь железной дороги. Сейчас задерживаются 27 пассажирских поездов дальнего следования.

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«На участке Туапсе — Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут еще шести поездов», — рассказали в РЖД.

Пассажиров задержанных поездов обеспечили питанием и водой. На вокзалах людям предоставили более 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности. В РЖД создали оперштаб по ликвидации последствий стихии.

Железнодорожники делают все возможное, чтобы минимизировать опоздания поездов и нормализовать график движения. Возврат и переоформление билетов осуществляют без дополнительных сборов.

Ранее сообщалось, что ливни и ураганный ветер обрушили деревья, которые заблокировали железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо, Лоо — Дагомыс. Непогода привела к перебоям с подачей электроэнергии.