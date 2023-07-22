Транспорт 22 июля 2023, 12:35 Движение по железной дороге в Крыму временно остановили после атаки БПЛА Глава Крыма Аксенов: движение по Крымской железной дороге временно остановили ФГУП "Крымская железная дорога"

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Движение по Крымской железной дороге временно остановили после попыток атак украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Ранее в субботу, 22 июля, он сообщил о попытке украинских националистов атаковать инфраструктурные объекты на полуострове ударами беспилотных летательных аппаратов.

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По его словам, произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. В целях безопасности власти временно эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе пяти километров от места ЧП.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Украинские боевики в ночь на 17 июля атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате ЧП погибли два человека и пострадал ребенок.