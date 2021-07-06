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    06 июля 2021, 14:56

    Движение по уральской трассе ограничат до октября

    Артур Блянихов

    До 1 октября 2021 года будет ограничено движение на пересечении Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги и федеральной трассы М-5 «Урал». Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Уралуправтодор».

    По данным информагентства, ограничение движение транспорта ввели из-за строительства новой транспортной развязки на этом участке. Отмечается, что на завершение строительства ЕКАД выделили девять миллиардов рублей. Регион намерен завершить строительство объекта к 300-летию Екатеринбурга.