Транспорт 30 мая 2023, 11:10 Движение по улице Удальцова в Москве полностью восстановили Дептранс: проезд для автомобилей открыли на улице Удальцова в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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По улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова восстановили движение для автотранспортных средств. Проезд перекрывали из-за атаки на дом беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По информации источника, автомобилистам в часы перекрытия рекомендовали выбирать пути объезда. Сейчас проезд свободен.

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Утром, 30 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке БПЛА на два жилых дома по адресам: Ленинский проспект, дом № 92, корпус 1 и Профсоюзная улица, дом № 98, корпус 6. Никто серьезно не пострадал. Двум жильцам оказали помощь на месте сотрудники скорой помощи.

Людей сразу эвакуировали, территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.

В этот же день над Рублевкой системы ПВО сбили несколько беспилотников. Обошлось без жертв.

Всего за 30 мая восемь БПЛА пыталось подорвать российскую инфраструктуру, рассказали в Минобороны.

Поводов для беспокойства нет, власти города просят доверять только проверенным источникам информации.