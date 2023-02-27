27 февраля 2023, 09:14
Движение по трассе М-11 «Нева» возобновили после массового ДТП и огромной пробки
ГИБДД: скоростная трасса М-11 «Нева» после ДТП возобновила работу в обычном режиме
Движение по скоростной трассе М-11 «Нева» после аварии с участием 41 автомобиля в Новгородской области возобновили. Машины пропускают в обычном режиме, рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Пробка после массового ДТП на новгородском участке трассы Москва — Санкт-Петербург растянулась примерно на четыре километра. Около 22:30 26 февраля госавтоинспекторы начали пропускать грузовики, а около полуночи М-11 «Нева» возобновила работу в штатном режиме.
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Авария произошла 26 февраля в 11:30 на 504-м километре скоростной магистрали в Маловишерском районе Новгородской области. Сначала столкнулись два легковых автомобиля. Затем, пытаясь увернуться от удара с ними, начал притормаживать грузовик, который ехал в попутном направлении. В него врезалась машина с битумом, а в нее — легковой автомобиль. По цепочке столкнулись друг с другом остальные машины, ГИБДД насчитала 41 участника ДТП.
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Очевидцы рассказали, что к месту аварии приехали не менее пяти машин скорой помощи. Один человек погиб, трое детей получили травмы — в ГИБДД заявили, что после осмотра их отпустили домой, госпитализация не потребовалась. Спасатели развернули на дорогах в Крестецком и Валдайском районах два пункта обогрева. Следком возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ДТП
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