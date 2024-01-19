Транспорт 19 января 2024, 08:31 Движение по татарстанскому участку новой трассы М-12 «Восток» временно закрыли «Автодор»: движение по трассе М-12 «Восток» в Татарстане ограничили из-за снега

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Из-за сильного снегопада и плохой видимости движение по татарстанскому участку трассы М-12 «Восток» закрыли для всех видов транспорта. Об этом сообщил «Автодор».

Ночью 19 января в Татарстане поднялась метель с ухудшением видимости до 500 метров, сильным южным порывистым ветром до 25 метров в секунду. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на период с 01:00 до 21:00. Из-за непогоды около шести часов утра «Автодор» объявил об ограничении проезда по отрезку с 684-го до 836-го километра дороги М-12 «Восток» от Канаша до Шалей для автобусов и грузовиков. Спустя час движение перекрыли полностью.

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«По решению ГИБДД Татарстана, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 „Восток“ на территории республики для всех видов транспорта», — сообщила пресс-служба.

Ограничения ввели еще на восьми участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, сообщила пресс-служба МЧС Татарстана. Грузовики и автобусы не пустят на отрезки трасс М-7, Р-239, Р-241, А-295 и А-151.

М-12 «Восток» Москва — Казань открыли в декабре с участием президента России Владимира Путина. Дорога протяженностью 810 километров сократила время в пути почти вдвое.