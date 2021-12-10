Движение по Светлановскому проспекту Санкт-Петербурга приостановили до 8 января

Новые ограничения транспортного движения введут в Санкт-Петербурге с 10 по 11 декабря 2021 года. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Такое нововведение будет действовать до 8 января 2022 года. Водители не смогут проехать по участку на улице Орбели до Светлановской площади. В этот период там планируют проложить инженерные сети.

Также с 10 декабря по 12 мая 2022 года из-за строительства водопровода прекратят движение по проспекту Стачек на участке от Оборонной улицы до улицы Белоусова.