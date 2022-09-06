Движение по синей и салатовой ветке московского метро приостановили | 360°

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Движение по синей и салатовой ветке московского метро приостановили

Движение по двум веткам метро Москвы приостановили из-за повреждений электрического кабеля

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Утром 6 сентября из-за повреждения электрического кабеля в Москве приостановили движение поездов по синей и салатовой веткам метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией временно нет движения поездов», — сообщили в транспортном комплексе Москвы.

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Поезда перестали ходить на участке Арбатско-Покровской линии от «Парка Победы» до «Пятницкого шоссе», а также на участке Люблинско-Дмитровской линии от «Зябликово» до «Петровско-Разумовской».

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Движение по Большой кольцевой линии и на участке Филевской от «Александровского Сада» до «Киевской» и «Кунцевской» восстановили. На закрытых участках пустили бесплатные автобусы.

UPD: к 06:38 восстановили движение на участке Люблинско-Дмитровской линии от «Зябликово» до «Чкаловской».

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