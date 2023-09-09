Транспорт 09 сентября 2023, 21:23 Движение по отремонтированной части Крымского моста откроют 15 сентября — Хуснуллин Зампред Хуснуллин: движение по Крымскому мосту полностью откроют 15 сентября РИА «Новости»

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Движение по поврежденной части Крымского моста откроют в течение недели. О состоянии переправы через Керченский пролив рассказал в Арзамасе зампред правительства Марат Хуснуллин, его процитировал ТАСС.

Заместитель председателя правительства отметил, что основная часть работ завершена, строители поставили и смонтировали новый пролет моста. В ближайшие дни на отремонтированный участок уложат асфальт, сделают освещение и барьеры. Движение планируют запустить через неделю.

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«После этого мы восстановленную часть запустим и приступим к приведению в порядок той части, по которой идет движение», — пояснил Хуснуллин.

На данный момент движение по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе в сторону Керчи. Двустороннее движение по двум полосам запустят к 1 ноября после восстановления действующей полосы.