Движение по МЦК восстановилось

Московское центральное кольцо — МЦК — стало по внешнему кольцу. Иными словами, движения против часовой стрелки — нет. Пассажиров попросили выбирать альтернативные пути. В течение часа все восстановили.

Движение поездов против часовой стрелки было остановлено на Московском центральном кольце. Об этом транспортники сообщили в Twitter московского метрополитена.

«На МЦК (14) временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам», — указано в сообщении. В администрации метрополитена уточнили, что принимают все меры для восстановления движения в этом направлении.

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Некоторые пассажиры написали в комментариях, что и правда, в поездах просидели почти час. Некоторые переживали, что у л.дей может начаться паника — но все обошлось.

В 19:26 в Twitter метрополитена появилось новое сообщение: МЦК поехало. Движение было восстановлено в полном объеме. На момент публикации новости движение по кольцу осуществлялось штатно.