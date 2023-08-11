11 августа 2023, 14:43
Движение по мосту через затон Новинки запустили в Москве
Движение по мосту через затон Новинки на ЗИЛе открыли в Москве
Сегодня, 11 августа, запустили движение по мосту через затон Новинки на ЗИЛе. Конструкция получилась геометрически сложной в связи с особенностью рельефа местности и самого завода. Об этом сообщил корреспондент АГН «Москва» со ссылкой на генерального директора компании-подрядчика «Мипстрой 1» Константина Маслакова.
«Мы использовали метод продольной надвижки для того, чтобы сохранить беспрерывную навигацию на реке. <…> Здесь организованы четыре полосы движения (по две в каждую сторону) и пешеходные тротуары», — подчеркнул он.
Реклама
Кроме этого, Маслаков добавил, рабочие благоустроят территорию вокруг комплексно, а также организуют дорожки для велосипедистов и пешеходов, обустроят зоны отдыха.
Все объекты никак не повлияют на уже существующую инфраструктуру.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры для пассажиров столицы.
Благоустройство
Строительство
Москва 2023
Реклама
Реклама