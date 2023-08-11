Транспорт 11 августа 2023, 14:43 Движение по мосту через затон Новинки запустили в Москве Движение по мосту через затон Новинки на ЗИЛе открыли в Москве РИА «Новости»

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Сегодня, 11 августа, запустили движение по мосту через затон Новинки на ЗИЛе. Конструкция получилась геометрически сложной в связи с особенностью рельефа местности и самого завода. Об этом сообщил корреспондент АГН «Москва» со ссылкой на генерального директора компании-подрядчика «Мипстрой 1» Константина Маслакова.

«Мы использовали метод продольной надвижки для того, чтобы сохранить беспрерывную навигацию на реке. <…> Здесь организованы четыре полосы движения (по две в каждую сторону) и пешеходные тротуары», — подчеркнул он.

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Кроме этого, Маслаков добавил, рабочие благоустроят территорию вокруг комплексно, а также организуют дорожки для велосипедистов и пешеходов, обустроят зоны отдыха.

Все объекты никак не повлияют на уже существующую инфраструктуру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры для пассажиров столицы.