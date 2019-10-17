Движение по мосту через Клязьму в Щелкове планируют запустить в ноябре

На строящемся мосту в Щелкове через реку Клязьму началось устройство дорожной одежды. В строительстве задействовано порядка 50 специалистов и 16 единиц техники. Движение по мосту планируется запустить уже в ноябре этого года.

На подходах к мосту идет установка линий наружного освещения. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций, идет устройство ливневой канализации, строительство тротуаров на ул. Фабричная. «В строительстве моста задействовано около 50 специалистов и 16 единиц техники. Общая готовность объекта составляет 80%. Запустить движение по новому мосту планируем в ноябре 2019 года», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Длина нового моста составит 860 метров, движение транспорта будет осуществляться по двум полосам с расчетной скоростью движения 70 км/ч. Пропускная способность моста составит порядка 12 тысяч автомобилей в сутки, четверть из которых — большегрузы.