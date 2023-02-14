Транспорт 14 февраля 2023, 17:02 Движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля Росавтодор: движение транспорта по левой стороне Крымского моста откроют до конца зимы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дорожные строители завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста. До конца зимы откроют движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне этого важнейшего объекта транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

«Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста будет открыто до конца февраля», — уточнили в ведомстве.

Реклама

За две недели специалистам предстоит отремонтировать поврежденные инженерные системы, установят ограждение и нанести термопластиковую разметку.

Реклама

В Росавтодоре отметили, что мостовики уложили финишный слой асфальтобетона на четырех новых пролетах с опережением графика.

Ранее руководитель МВД России Владимир Колокольцев заявил, что теракт на Крымском мосту показал готовность Украины следовать интересам США.

Взрыв на Крымском мосту произошел в начале октября, два пролета получили повреждения.