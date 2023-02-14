14 февраля 2023, 17:02
Движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля
Росавтодор: движение транспорта по левой стороне Крымского моста откроют до конца зимы
Дорожные строители завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста. До конца зимы откроют движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне этого важнейшего объекта транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Росавтодора.
«Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста будет открыто до конца февраля», — уточнили в ведомстве.
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За две недели специалистам предстоит отремонтировать поврежденные инженерные системы, установят ограждение и нанести термопластиковую разметку.
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В Росавтодоре отметили, что мостовики уложили финишный слой асфальтобетона на четырех новых пролетах с опережением графика.
Ранее руководитель МВД России Владимир Колокольцев заявил, что теракт на Крымском мосту показал готовность Украины следовать интересам США.
Взрыв на Крымском мосту произошел в начале октября, два пролета получили повреждения.
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