Транспорт 22 июля 2023, 10:39 Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Оперштаб Крыма: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли РИА «Новости»

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб полуострова.

«Временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие», — указали в публикации.

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Днем ранее, 21 июля, движение по Крымскому мосту также временно ограничили из-за угрозы воздушной атаки. По состоянию на 18:00 со стороны Керчи в пробку попали около 750 автомобилей, со стороны Тамани затора не было.

Украинские националисты атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил дорожное полотно, в ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Следственный комитет квалифицировал происшествие как террористический акт и завел уголовное дело.