Транспорт 01 февраля 2024, 06:13 Движение по Крымскому мосту восстановили после временного закрытия Крымский мост открыли для движения транспорта РИА «Новости»

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На мосту через Керченский пролив 1 февраля временно ограничили проезд. К утру движение возобновили, сообщил Tellegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В полночь автомобили проезжали свободно, без затруднений с обеих сторон. Спустя 4,5 часа объявили о временном ограничении движения. Водителей и пассажиров авто, которые находились в тот момент в зоне досмотра или на мосту, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. К пяти часам утра проезд открыли.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сообщила администрация.

Воздушную тревогу объявили днем 31 января в Севастополе. Движение по Крымскому мосту временно ограничили. Силы ПВО сбили воздушную цель, обломки упали в безлюдном месте около Любимовки. Никто не пострадал.